Макдональд неожиданно проиграл Тибау в главном бою вечера на турнире PFL 5
Тибау был удивлен, что ему отдали победу в бою с Макдональдом
Но отказываться от нее Глейсон не будет
09:10
Глейсон Тибау / Фото: asianmma.com
Бразильский боец PFL Глейсон Тибау (36-15) рассказал, что был удивлен своей победе решением судей над канадцем Рори Макдональдом
(22-7-1).
«Рори является легендой и крутым бойцом. У него отличная борьба и хорошая стойке. Я и правда счастлив, поскольку это был второй бой после второго поединка. Моим первым соперником, здесь в PFL, стал Жоао Зеферино, также бразилец, которому я проиграл. Я потратил много времени зря. Сейчас я понимаю, что мне намного комфортней, когда я чаще провожу бои в клетке.
Во время этого поединка я очень много нервничал. Любой знакомый мне боец когда решается на сложный бой, нервничает. Я не знаю, что еще сказать о поединке с Рори. Победа стала для меня сюрпризом».
Напомним, Макдональд был сильно возмущен тем, что победу отдали Тибау.
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