Тибау был удивлен, что ему отдали победу в бою с Макдональдом

Глейсон Тибау / Фото: asianmma.com

Бразильский боец PFL Глейсон Тибау (36-15) рассказал, что был удивлен своей победе решением судей над канадцем Рори Макдональдом (22-7-1).



Во время этого поединка я очень много нервничал. Любой знакомый мне боец когда решается на сложный бой, нервничает. Я не знаю, что еще сказать о поединке с Рори. Победа стала для меня сюрпризом».