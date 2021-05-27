Вудли удален из рейтингов UFC
Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»
Рейтинговый полусредневес дал прогноз на бой
10:58
Стивен Томпсон / фото - Ultimate Fighting Championship
Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон (15-4-1) поделился своими ожиданиями от возможного боя блогера Джейка Пола с экс-чемпионом легкого веса Тайрона Вудли (19-5-1).
В интервью порталу BJpenn Томпсон посоветовал Полу оставить идею боя с Вудли.
«Я думаю, это плохая идея для Джейка. Тайрон Вудли боксирует очень хорошо. Ему не нужно будет беспокоиться о тейкдаунах, ударах ногами по лицу и так дальше. Он просто сможет сосредоточиться на боксе.
Тайрон обладает определенной мощью. Я не думаю, что Джейк пойдет по этому маршруту. Если он умный, то не захочет боксировать с Тайроном Вудли».
Напомним, Джейк Пол чуть не подрался с Кормье.
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