Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 10
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1*:1 Окончен
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 89) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
14:30 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
14:30 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»

Рейтинговый полусредневес дал прогноз на бой
MMA
10:58
Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»
Стивен Томпсон / фото - Ultimate Fighting Championship

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон (15-4-1) поделился своими ожиданиями от возможного боя блогера Джейка Пола с экс-чемпионом легкого веса Тайрона Вудли (19-5-1).

В интервью порталу BJpenn Томпсон посоветовал Полу оставить идею боя с Вудли.

«Я думаю, это плохая идея для Джейка. Тайрон Вудли боксирует очень хорошо. Ему не нужно будет беспокоиться о тейкдаунах, ударах ногами по лицу и так дальше. Он просто сможет сосредоточиться на боксе.

Тайрон обладает определенной мощью. Я не думаю, что Джейк пойдет по этому маршруту. Если он умный, то не захочет боксировать с Тайроном Вудли».

Напомним, Джейк Пол чуть не подрался с Кормье.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джейк Пол Тайрон Вудли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
MMA
24 мая 14:39
Усман: «Я бы преподал урок дисциплины Логану и Джейку Полам»
Усман: «Я бы преподал урок дисциплины Логану и Джейку Полам»
MMA
24 мая 10:11
Джейк Пол прекратил сотрудничество с Triller Fight Club и подписал контракт с Showtime Boxing
Джейк Пол прекратил сотрудничество с Triller Fight Club и подписал контракт с Showtime Boxing
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 16:58
Джейк Пол уверен, что Мейвезер недооценивает Логана
Джейк Пол уверен, что Мейвезер недооценивает Логана
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 10:50
Усман назвал два условия для поединка с Джейком Полом
Усман назвал два условия для поединка с Джейком Полом
MMA
18 мая 09:59
Абдель-Азиз: «Джейк Пол выбьет все дерьмо из Макгрегора»
Абдель-Азиз: «Джейк Пол выбьет все дерьмо из Макгрегора»
MMA
17 мая 14:52

Новости: MMA

Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»
Томпсон: «Если Пол умный, то он не будет драться Вудли»
10:58
Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года
Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года
08:05
Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
26 мая 21:58
Взял время, чтобы накачаться. Джон Джонс не собирается драться в 2021 году
Взял время, чтобы накачаться. Джон Джонс не собирается драться в 2021 году
26 мая 19:58
Вот что удерживает Макгрегора так долго с одной девушкой. Лобов назвал достоинство Ди Девлин
Вот что удерживает Макгрегора так долго с одной девушкой. Лобов назвал достоинство Ди Девлин
26 мая 18:49
Абдель-Азиз: «Макгрегор – элитная проститутка»
Абдель-Азиз: «Макгрегор – элитная проститутка»
26 мая 17:19
Веселый парень. Рокхолд утверждает, что может побить Адесанью
Веселый парень. Рокхолд утверждает, что может побить Адесанью
26 мая 16:57
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
26 мая 11:45
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
25 мая 16:55
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
09:00
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
WEB
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
09:00
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
16:15
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55