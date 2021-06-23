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Томпсон считает себя неудобным соперником для Усмана

Полусредневес уверен, что может доставить большие трудности действующему чемпиону
MMA
14:50
Томпсон считает себя неудобным соперником для Усмана
Камару Усман / фото - fightnews.info

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон (15-4-1) уверен, что если ему удастся разделить октагон с Камару Усманом (17-1), тогда действующего чемпиона дивизиона ожидают большие трудности.

Слова Томпсона приводит BJPenn.com:

«Думаю, я был бы для него неудобным соперником. Да, он феноменальный борец, у него есть потрясающее кардио, а сейчас он еще и нокаутировал одного из лучших ударников дивизиона, Хорхе Масвидаля. Так что его ударка определенно стала лучше. И именно это делает этот поединок таким интересным для меня, – понимание того, что я дерусь с лучшей версией Камару Усмана. Безусловно, мне для начала нужно пройти Гилберта Бернса. Я ни в коем случае не заглядываю ему за спину. Прямо сейчас в моем фокусе лишь один человек, Гилберт Бернс, с которым мне драться уже через три недели, детка.

Я знаю, что яркая победа над Гилбертом Бернсом выведет меня в компанию элитных парней. И как уже было упомянуто, каждый хочет, чтобы я подрался с Усманом, ведь я единственный из топ-5, кто не выходил против него в октагон».

Стивен Томпсон посоветовал Нейту Диасу (20-13) спуститься в легкий вес.

Рене Тер Велде
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Теги

Камару Усман Стивен Томпсон

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