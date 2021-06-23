Томпсон считает себя неудобным соперником для Усмана

Камару Усман / фото - fightnews.info

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон (15-4-1) уверен, что если ему удастся разделить октагон с Камару Усманом (17-1), тогда действующего чемпиона дивизиона ожидают большие трудности.

Слова Томпсона приводит BJPenn.com:

Я знаю, что яркая победа над Гилбертом Бернсом выведет меня в компанию элитных парней. И как уже было упомянуто, каждый хочет, чтобы я подрался с Усманом, ведь я единственный из топ-5, кто не выходил против него в октагон».