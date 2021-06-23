Томпсон советует Диасу спуститься в легкий вес

Американец считает, что его соотечественник идеально подходит для этой весовой категории

Нейт Диас / фото - Associated Press

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон считает, что его соотечественнику Нейту Диасу (20-13) необходимо спуститься в легкий вес. По мнению Томпсон, Диас идеально подходит для этой весовой категории.

Томпсона цитирует портал middleeasy.com:

«Думаю, Нейту будет лучше в легком весе. Ему обязательно нужно вернуться в легкий дивизион. Его тело создано для этой весовой категории. Он выше и длиннее всех бойцов, которые выступают в этом весе. Так что спустись в 155 фунтов, тебе наверняка будет там лучше».

Стивен Томпсон поделился своими впечатлениями от боя между Леоном Эдвардсом (19-3) и Нейтом Диасом.