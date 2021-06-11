Вердум отказался драться с Феррейрой на турнире PFL 6
У экс-чемпиона UFC диагностировали отек мозга. Он намерен вскоре вернуться к тренировкам
Бразилец по этой причине снялся с поединка в рамках турнира PFL 6
12:39
Фабрисио Вердум / Фото - journal-beat.comСтала известна причина, по которой экс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе Фабрисио Вердум (24-9-1) снялся со поединка в рамках турнира PFL 6.
Причиной такому решению серьезные проблемы с его здоровьем. У Вердума диагностирован отек мозга, который он получил в своем последнем бое с Ренаном Феррейрой (6-2).
Цитирует Вердума MMA Fighting.
«Я множество раз скрывал свои травмы начиная с 20 лет, чтобы мне не запретили сражаться. Но теперь мне нужно внимательно слушать врача и делать все так, как говорят они, потому что я хочу иметь возможность наслаждаться дальнейшей жизнью после карьеры и видеть как растут мои дети. Но я в порядке и скоро вернусь к тренировкам».
Напомним, Вердум отказался от поединка с Бренданом Сэйлсом (5-1) на турнире PFL 6, который состоится 25 июня.
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