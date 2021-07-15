Хабиб: «UFC должны выжать все соки из Макгрегора»
Уайт: «Конор вернется в течение года»
Президент UFC развеял все мифы относительно возможного окончания карьеры ирландца
12:57
Дэйна Уайт и Конор Макгрегор / Фото - thesun.ieПрезидент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) выписан из больницы, где ему была проведена операция на сломанной ноге.
Цитирует Уайта TMZ Sports.
«Думаю, что его выписали из больницы. 10-15 минут назад. Конор вернется в течение года. Он пробудет еще некоторое время в Лос-Анджелесе».
Напомним, Макгрегор сломал ногу в третьем поединке против Дастина Порье (28-6-1) на турнире UFC 264.
Накануне ESPN обновила свой рейтинг лучших бойцов UFC независимо от весовой категории.
Комментарии 0