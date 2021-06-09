Уайт назвал 3 будущих звезд UFC

Дэйна Уайт / фото - Insider

Президент промоушена UFC Дэйна Уайт в беседе со Sportskeeda назвал имена трех будущих звезд смешанных единоборств. По мнению функционера, именно эти бойцы будут получать наибольшие гонорары и собирать наибольшую аудиторию.

Если он продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой.

Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если станет чемпионом.

Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться. Люди ненавидят его по каким-то причинам.

Если Усман продолжит побеждать так, как делает сейчас, он станет большой PPV-звездой».