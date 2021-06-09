Уайт: «Ник Диас подерется в этом году»
Уайт назвал 3 будущих звезд UFC
Выбор функционера может вас удивить
14:45
Дэйна Уайт / фото - Insider
Президент промоушена UFC Дэйна Уайт в беседе со Sportskeeda назвал имена трех будущих звезд смешанных единоборств. По мнению функционера, именно эти бойцы будут получать наибольшие гонорары и собирать наибольшую аудиторию.
«Роуз Намаюнас стала большой звездой после последнего боя. Она выглядела потрясающе – люди ее обожают.
Если он продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой.
Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если станет чемпионом.
Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться. Люди ненавидят его по каким-то причинам.
Если Усман продолжит побеждать так, как делает сейчас, он станет большой PPV-звездой».
Ранее Уайт жестко ответил чемпиону Френсису Нганну (16-3) на претензии по поводу оплаты боев.
Комментарии 0