Уайт: «Ник Диас подерется в этом году»

Функционер сам не верит в это

Ник Диас / фото - ESPN

Президент промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что полусредневес Ник Диас (26-9-2) вернется в октагон до конца 2021 года. Функционер в комментарии MMA Junkie признался, что сам не особо верит в бой 37-летнего американца.

«Я не думал, что это произойдет, но похоже, что это случится. Кажется, Ник Диаз подерется в этом году. Последний раз я виделся с ним в Джексонвилле, но похоже, что это произойдет. Посмотрим. С ним говорили матчмейкеры, но я не знаю, к чему они пришли. Тем не менее это выглядит обещающе».

Последний бой Диас проиграл решением судей Андерсону Сильве (34-11) в 2015 году. Позже его признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у бразильца.

Нэйт Диас вернется в октагон 13 июня, следите за трансляцией поединка на XSPORT.