Уайт – об инциденте Льюиса с угонщиком автомобиля: «Он грохнул его по голове»

Президент UFC не оставил данную ситуацию без внимания

Деррик Льюис / фото - bloodycanvas.net

Несколько дней назад рейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис (25-7-1) стал фигурантом курьезного инцидента. Грабитель попытался угнать машину бойца, но Льюис предотвратил кражу. Деррик, увидев злоумышленника возле своего автомобиля, подошел к нему и ударил, свалив с ног. Затем Льюис вызвал полицию и передал преступника в ее руки, сообщает bjpenn.com.

Президент UFC Дана Уайт не оставил данный инцидент без внимания и прокомментировал приключение Льюиса.

«Я не знаю, видели ли вы это, но кто-то пытался угнать автомобиль Деррика Льюиса. Деррик поймал этого человека, поднял его, грохнул по голове, нокаутировал и дождался полицейских, чтобы они его забрали. После этого стоимость его машины должна увеличиться. Грабителю не повезло, что он попытался украсть автомобиль Льюиса».

Деррик Льюис поделился мнением о возможном поединке против действующего чемпиона промоушена французского нокаутера Фрэнсиса Нганну (16-3).