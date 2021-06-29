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Уайт обвинил менеджера Нганну в срыве боя с Льюисом

Руководство UFC не пошло на уступки чемпиону организации в тяжелом весе
MMA
07:40
Уайт обвинил менеджера Нганну в срыве боя с Льюисом
Фото: fightnews.info

Как мы ранее сообщали, сегодня стало известно, что руководство UFC решило не идти на уступки чемпиону организации в тяжелом весе Фрэнсису Нганну (16-3), в переносе его боя с Дерриком Льюисом (25-7), а организовало поединок за временный пояс, который оспорят все тот же Льюис и Сирил Гане (9-0), сообщает mmafighting.com.

Дана Уайт, президент UFC, прокомментировал сложившуюся ситуацию, обвинив одного из менеджеров Нганну, Меркеля Мартина в некомпетентности и посоветовал Фрэнсису задуматься о смене персонала в менеджерском составе его команды.

«Это чувак полон дерьма! Он точно знает, что происходит и после выхода этой новости совершенно не шокирован. Потому что мы ему несколько раз говорили, что введем временный титул, если он не изменит свое отношение к делу. Менеджерский состав команды Нганну, некомпетентен. Надеюсь, Фрэнсис начнет искать новых людей, которые будут заниматься продвижением его карьеры».

Деррик Льюис и Сирил Гане проведут бой 7 августа на турнире UFC 265.

Рене Тер Велде
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Теги

Фрэнсис Нганну Деррик Льюис Сирил Гане Дэйна Уайт

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