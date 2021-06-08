Уайт подтвердил, что Ник Диас возвращается

Пока еще неизвестен турнир и соперник





Ник Диас / Фото: MMA Junkie - USA Today

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил в интервью Фаре Ханун, что бывший топ полусреднего веса Ник Диас (26-9) в этом году вернется в октагон.



«Я не думал, что подобное может произойти, но похоже, что это случится. Думаю, что Ник Диас подерется в нынешнем году. Последний раз я видел его в Джексонвилле, но похоже, что это случится. Посмотрим. С ним говорили матчмейкеры, но я не знаю, к чему они пришли. Но все это выглядит многообещающе».

Напомним, ранее Хорхе Масвидаль хотел провести поединок против Ника Диаса.

Диас последний раз дрался в октагоне в 2015-м году против Андерсона Силвы и проиграл решением. Но позже бой был признан как несостоявшийся, поскольку в организме Ника обнаружили марихуану, а у Силвы стероиды.

Всего за последние 10 лет Диас провел 5 боев, из которых выиграл лишь два.