Уайт рассказал, когда ожидает возвращения Макгрегора

Президент UFC уверен, что ирландец сможет справиться со своими проблемами



Конор Макгрегор / фото - nytimes.com

Президент UFC Дана Уайт не сомневается, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) сможет справиться со своими проблемами, и вернется в октагон. По словам Уайта, на лечение его травмы уйдет примерно девять месяцев, а через год он сможет провести поединок.

Уайта цитирует middleeasy.com:

«Макгрегор очень большая звезда и не только в нашем виде спорта. Он один из самых ярких игроков в период смешанных единоборств. Конор будет отсутствовать примерно девять месяцев, поэтому, я ожидаю, что он вернется приблизительно через год. Да, я уверен, что он вернется».

Конор Макгрегор обратился к людям, которые подвергли его критике после поражения Дастину Порье (28-6-1).