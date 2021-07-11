Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
Сроки восстановления ирландца все еще не известны
13:00
Конор Макгрегор / фото - standard.co.uk
Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о травме Конора Макгрегора (22-6), которую он получил в поединке с Дастином Порье (28-6) на минувшем турнире UFC 264.
Слова Уайта приводит портал mmajunkie.usatoday.com:
«Как по мне, похоже на лодыжку, но я не доктор. Когда они приедут в больницу и сделают рентген, тогда они будут точно знать, что не так».
После этого к Уайту подошел глава коммерческого отдела UFC Хантер Кэмпбелл, который предоставил новую информацию относительно травмы Макгрегора.
«Нижняя часть большеберцовой кости. Голень, я полагаю. Ума не приложу, каким, бл**ь, образом они выяснили так быстро».
Дана Уайт намерен организовать четвертый бой между Порье и Макгрегором.
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