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Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора

Сроки восстановления ирландца все еще не известны
MMA
13:00
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
Конор Макгрегор / фото - standard.co.uk

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о травме Конора Макгрегора (22-6), которую он получил в поединке с Дастином Порье (28-6) на минувшем турнире UFC 264.

Слова Уайта приводит портал mmajunkie.usatoday.com:

«Как по мне, похоже на лодыжку, но я не доктор. Когда они приедут в больницу и сделают рентген, тогда они будут точно знать, что не так».

После этого к Уайту подошел глава коммерческого отдела UFC Хантер Кэмпбелл, который предоставил новую информацию относительно травмы Макгрегора.

«Нижняя часть большеберцовой кости. Голень, я полагаю. Ума не приложу, каким, бл**ь, образом они выяснили так быстро».

Дана Уайт намерен организовать четвертый бой между Порье и Макгрегором.

Рене Тер Велде
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье Дэйна Уайт

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