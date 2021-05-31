Уайт рассказал, почему бой Эдвардс – Диас был пятираундовым

Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему поединок между Леоном Эдвардсом (18-3) и Нэйтом Диасом (20-12) будет пятираундовым, несмотря на то, что он не возглавляет шоу и не будет титульным. Слова главы компании приводит портал bjpenn.com.



На UFC 263 у нас будут бои Адесанья – Веттори и Фигейреду – Морено, который в прошлом году был одним из лучших. Если бы бой Вейли Жан и Йоанны не состоялась, их поединок признали бы лучшим поединком года.

И в добавок идет бой Эдвардс – Диас. Я хочу сказать, что это сумасшедший кард. Это отличный кард, сверху донизу наполненный талантливыми бойцами, и схватка Эдвардса и Диаса улучшит продажи».