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Уайт рассказал, почему бой Эдвардс – Диас был пятираундовым

Дэйна обещает большое шоу на UFC 263

MMA
17:19
Уайт рассказал, почему бой Эдвардс – Диас был пятираундовым
Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему поединок между Леоном Эдвардсом (18-3) и Нэйтом Диасом (20-12) будет пятираундовым, несмотря на то, что он не возглавляет шоу и не будет титульным. Слова главы компании приводит портал bjpenn.com.

«Они оба хотели драться пять раундов. На UFC 262 их бой также должен был быть пятираундовым.

На UFC 263 у нас будут бои Адесанья – Веттори и Фигейреду – Морено, который в прошлом году был одним из лучших. Если бы бой Вейли Жан и Йоанны не состоялась, их поединок признали бы лучшим поединком года.

И в добавок идет бой Эдвардс – Диас. Я хочу сказать, что это сумасшедший кард. Это отличный кард, сверху донизу наполненный талантливыми бойцами, и схватка Эдвардса и Диаса улучшит продажи».

Напомним, ранее легенда бокса Оскар де ла Хойя вызвал на поединок Дэйну Уайта.

Карен Агабекян
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Теги

Леон Эдвардс Нэйт Диас Дэйна Уайт

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