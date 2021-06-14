Адесанья следующую защиту титула проведет против Уиттакера
Уайт: «Сделаем реванш Адесанья – Уиттакер как можно скорее»
Президент UFC – о следующем бое чемпиона среднего веса
21:44
Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил слухи о том, что экс-чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер (23-5) в ближайшее время проведет реванш с Исраэлем Адесаньей (21-1), в котором попытается вернуть свой чемпионский титул. Цитирует Уайта портал BJpenn.
«Адесанья до боя с Веттори сказал, хочет драться в октябре. Он еще не успел подраться, но уже говорит о будущих боях. Мне это нравится.
Для нас Адесанья стал реально крутым чемпионом. Так что мы сделаем реванш Адесанья – Уиттакер как можно скорее».
Напомним, в своем последнем бою Адесанья уничтожил Веттори.
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