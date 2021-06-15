Фигейреду хочет третий бой с Морено
Уайт: «Я не думал, что Морено сможет победить Фигейреду»
Президент UFC назвал мексиканского чемпиона звездой промоушена
16:34
Морено и Фигейреду / Фото - mmamania.comПрезидент UFC Дэйна Уайт заявил, что был уверен в победе уже экс-чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисона Фигейреду (20-2-1) над новоиспеченным обладателем титула мексиканцем Брэндоном Морено (19-5-2).
Цитирует Уайта ESPN.
«Я буду с вами предельно честен. Перед этой встречей, я не видел, как Морено выигрывает этот бой. Фигейреду – дикарь, и я думал, что второй бой будет сильно отличаться от первого. И я был прав, но в то же время ошибался. Морено показал невероятное выступление. Похоже, Фигейреду не мог найти свой ритм. Он был медленным. Морено сделал это легко, чувак. И он первый в истории чемпион UFC, родившийся в Мексике. Я думаю, что Морено уже звезда».
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
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