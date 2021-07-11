В UFC опубликовали судейские записки боя Макгрегор — Порье

По итогам первой пятиминутки все трое судей насчитали преимущество американца



Фото: fightnews.info

Спортивный портал MMA Junkie опубликовал на своем сайте судейские записки боя между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и бывшим обладателем временного титула Дастином Порье (28-6), состоявшимся в мэйн-ивенте сегодняшнего турнира UFC 264.

Поединок был завершен уже после первого раунда, поскольку МакГрегор во время размена ударами неудачно наступил на ногу и сломал себе лодыжку. Порье был объявлен победителем техническим нокаутом, выиграв свой третий бой кряду.

Нужно отметить, что по итогам первой пятиминутки все трое судей насчитали преимущество Порье, причем двое из них выставили разгромный счет - 10-8.