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Украина впервые получит чемпиона Bellator, а Адесанья снова победит? Представляем топ-бои июня

Амосов, Адесанья, Диас и другие яркие бои нас ждут в первом месяце лета

MMA
1 июня 12:08
Украина впервые получит чемпиона Bellator, а Адесанья снова победит? Представляем топ-бои июня
Превью

5 июня. UFC Fight Night 189

РОЗЕНСТРУИК – САКАИ

В Лас-Вегасе состоится шоу, в главном событии которого суринамский нокаутер Жаирзиньо Розенструик (11-2) сразится с бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1).

Розенструик сейчас находится не в самом удобном положении, поскольку в 2020-м году он впервые в карьере проиграл, будучи нокаутированным Фрэнсисом Нганну. Затем суринамец, как казалось, реабилитировался досрочной победой над экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом. Но в начале 2021-го он уступил решением в скучнейшем поединке Сирилу Гане. Тот бой очень не понравился руководству организации, из-за чего суринамца временно опустили в рейтинге.

Сакаи также в предыдущем поединке прервал свою серию из четырех побед в UFC. Аугусто не справился с ветераном Алистаром Оверимом, чем также подвел промоушен, где на него рассчитывали как на молодого проспекта.

У обоих ребят сейчас непростая ситуация, но победитель их поединка получит шанс вернуться в титульную гонку и сразится с одним из топовых оппонентов.

12 июня. Bellator 260

ЛИМА – АМОСОВ

В Анкасвилле (США) чемпион полусреднего весе Bellator Дуглас Лима (32-8) будет защищать титул в поединке против украинца Ярослава Амосова (25-0).

Впервые в истории MMA украинский боец будет претендовать на такой престиждный титул. Ярослав пока еще не проигрывал в своей карьере, из-за чего его скальп хотят снять многие бойцы, среди которых и адский бразильский ударник.

Уровень оппозиции украинца до Bellator вызывал некоторые сомнения, но в американской организации Ярослав показал свой потенциал. Амосов одержал в промоушене шесть побед над серьезными оппонентами. Но в последнем бою украинец немного подпортил свою репутацию, с трудом выиграв раздельным решением судей у Логана Сторли.

Лима считается старожилом организации и уже долгое время стучится в UFC. Дуглас благодаря своим лоу-кикам, ударам коленями и локтями не оставлял шансов многим топовым оппонентам. В рамках гран-при бразилец нокаутировал Майкла Пейджа, а затем не оставил шансов в реванше Рори Макдональду. В последнем бою Лима решил завоевать титул среднего веса, но проиграл Гегарду Мусаси. Возможно, поединок с Амосовым станет для бразильца одним из последних в организации.

13 июня. UFC 263

АДЕСАНЬЯ – ВЕТТОРИ 2

Во главе шоу UFC в Глендейле (США) чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья (20-1) возвращается в свой дивизион, где проведет реванш с итальянцем Марвином Веттори (17-4-1).

Первый поединок Адесаньи и Веттори прошел 14 апреля 2018 года. Тогда у этих ребят вышел конкурентный бой, где Исраэлю отдали победу лишь раздельным решением судей.

После того поединка Адесанья зачистил весовую категорию и завоевал чемпионский пояс. Казалось, что у Исраэля уже нет соперников, и после чего он решил подраться за титул в полутяжелом весе. Однако с Яном Блаховичем и его борьбой нигериец не справился, уступив единогласным решением.

За время отсутствия Адесаньи в среднем весе появился свой топовый претендент. Веттори ведет серию из пяти побед, в ходе которой выиграл у такого хорошего борца как Джек Хермансон, а затем не оставил шансов Кевину Холланду. Теперь Марвин обещает разобраться с Исраэлем.

ФИГЕЙРЕДУ – МОРЕНО 2

Во втором поединке турнира состоится реванш чемпиона наилегчайшего веса Дейвисона Фигейреду (20-1-1) и Брэндона Морено (18-5-2).

После ухода из весовой категории самых сильных бойцов Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо корону завоевал Фигейреду, а Морено должен был стать проходным претендентом.

Однако Морено показал в их первом поединке большое желание и волю к победе. Специалисты расходились во мнениях, касаемо результата поединка, но точно можно сказать, что Брэндон не проиграл.

Реванш этих ребят наконец даст понять, кто же сильнейший в дивизионе.

ЭДВАРДС – ДИАС

В третьем по значимости поединке на турнире британец Леон Эдвардс (18-3) сразится со скандальным американцем Нэйтом Диасом (20-12).

Изначально поединок должен был пройти 15 мая, но в начале месяца американец травмировался, и дату пришлось перенести.

Диас снова возвращается после простоя. Ранее, после проигранного реванша с Конором Макгрегором в августе 2016-го он три года не дрался. Вернулся Нэйт уже в полусредний вес, где сначала победил решением судей Энтони Петтиса.

Затем Диас получил схватку против Хорхе Масвидаля за титул «главного уб**дка в игре». В том бою кубинец три раунда избивал американца, после чего доктор становил бой из-за рассечений у Нэйта. Диас тот бой хотел продолжить, поскольку он всегда прибавлял в чемпионских раундах. На текущий момент американец уже полтора года простаивает без боев.

Эдвардс ведет серию из восьми побед в полусреднем весе и в марте ему дали поединок с Белалом Мухаммадом, победа над которым делала его официальным претендентом на титул. Леон уверенно разбивал оппонента, пока в начале второго раунда он случайнее не попал сопернику пальцем в глаз. Из-за травмы Мухаммад не смог продолжать поединок, а его результат был признан «не состоявшимся».

Очевидно, что победитель этого боя станет следующим претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе после Колби Ковингтона.

27 июня. UFCFightNight 190

ГАНЕ – ВОЛКОВ

В главном событии турнира французский тяжеловес Сирил Гане (8-0) сразится с опытным россиянином Александром Волковым (33-8).

Гане уже после третьего поединка в карьере перешел в UFC, где одержал пять побед. В последних двух боях француз выиграл техническим нокаутом у Джуниора дос Сантоса, а затем показал скучнейшую схватку с Розенструиком, где победил решением судей.

Волков в июне 2020-го проиграл свой второй бой в организации. Но если с Дерриком Льюисом его нокаутировали, то Кертис Блейдс переборол в партере. Затем Александр вернулся в титульную гонку, уничтожив яркого Уолта Харриса и опытного Алистара Оверима.

Отметим, что сейчас оба бойца входят в число возможных претендентов на чемпионский титул, находясь в очереди за Стипе Миочичем. Немного выше котируется пока непобежденный Гане, но опыта и навыков у Волкова существенно больше.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Карен Агабекян
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Теги

Ярослав Амосов Исраэль Адесанья Нэйт Диас

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