Амосов: «Макдональд – человек на которого я равнялся, а теперь мы деремся на плюс-минус одном уровне»
Украинка Овчинникова вернется в октагон на турнире Bellator 261
Соперницей Елены станет американка Батара
12:09
Елена Овчинникова / фото - Спорт24
Боец смешанных единоборств Елена Овчинникова (12-6) проведет следующий поединок в октагоне на турнире Bellator 261 25 июня.
Соперницей украинки станет представительница США Кира Батара (8-4).
Возглавит вечер ММА бой за временный титул чемпиона тяжелого дивизиона между Валентином Молдавским (11-1) и Тимоти Джонсоном (21-6).
Напомним, ранее украинец Ярослав Амосов (26-0) стал чемпионом полусреднего дивизиона Bellator.
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