Усман: «Макгрегору сейчас тяжело»

Камару Уман / BJ Penn

Чемпион полусредней весовой категории UFC Камару Усман (19-1) высказался о Коноре Макгрегоре (22-5). Обладатель пояса cчитает, что ирландец сейчас испывает на себе колоссальное давление. Слова нигерийца приводит BJ Penn.

Людям не терпится освистать тебя, только и ждут возможности бросить это тебе в лицо. Да, конечно у тебя есть деньги и все такое, но, братан, ты был нокаутирован в прошлом бою и выиграл один из четырех-пяти последних поединков. И теперь люди будут тыкать тебя носом в это. Так жить тяжело».