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Усман: «Макгрегору сейчас тяжело»

Чемпион понимает давление на ирландца
MMA
20:59
Усман: «Макгрегору сейчас тяжело»
Камару Уман / BJ Penn

Чемпион полусредней весовой категории UFC Камару Усман (19-1) высказался о Коноре Макгрегоре (22-5). Обладатель пояса cчитает, что ирландец сейчас испывает на себе колоссальное давление. Слова нигерийца приводит BJ Penn. 

«Я знаю, что быть Конором тяжело, знаю, что это сложно. Я чемпион и знаю, насколько трудно быть чемпионом, но не могу представить, каково Конору. Наверное, ему тяжко, и ничего не поделать.

Людям не терпится освистать тебя, только и ждут возможности бросить это тебе в лицо. Да, конечно у тебя есть деньги и все такое, но, братан, ты был нокаутирован в прошлом бою и выиграл один из четырех-пяти последних поединков. И теперь люди будут тыкать тебя носом в это. Так жить тяжело».

Усман заявил, что готов подраться с ветераном UFC.

 

Антон Кривенко
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Камару Усман Конор Макгрегор

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