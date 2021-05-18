Усман назвал условия для реванша с Ковингтоном: «Пусть покажут мне деньги»

Чемпион UFC готов разделить октагон с американцем, если сумма гонорара будет привлекательной для него

Камару Усман / фото - bleacherreport.com

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) неоднократно заявлял, что его не интересует реванш с американцем Колби Ковингтоном (16-2). Все же Усман готов разделить с Ковингтоном октагон, если сумма гонорара будет привлекательной для него.

Слова бойца приводит портал bleacherreport.com:

«Дело не в том, хочу я драться с кем-то или нет, мне просто нужно вдохновение. Если представители UFC придут ко мне и скажут, что хотят организовать бой с Колби Ковингтоном, то пусть покажут мне деньги. Я никогда ни от кого не уклоняюсь. Любой может получить со мной бой, но по хорошей цене».

Камару Усман поставил два условия для поединка против видеоблогера Джейка Пола.