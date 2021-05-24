Усман: «Я бы преподал урок дисциплины Логану и Джейку Полу»

Камару Усман / Фото: usatoday.com

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (18-1) раскритиковал Логана и Джейка Пола за выбор меньших по размеру оппонентов, таких как Флойд Мейвезер.



Если я буду в позиции, чтобы преподать им урок, я сделаю это, потому что они примерно моего веса. Так что если они захотят серьезный поединок, им придется биться со мной, потому что мы плюс-минус в одном весе.

Его брат будет биться с Флойдом, и в этом никакого смысла, потому что Мейвезер килограммов на 20 легче, чем эти парни. Но я в их весе, им нужно гнать на меня. И тогда я бы преподал им урок дисциплины. Если в этом будет смысл, то мы сделаем это. Но потребуется большая сумма, чтобы я вышел туда».