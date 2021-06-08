Экс-чемпион мира: «Логан Пол убьет Макгрегора в боксерском поединке»
В Bellator хотят стать площадкой для дебюта Логана Пола в MMA
Скотт Кокер готов дать блогеру поединок
08:57
Логан Пол / Фото: Instagram
Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов дать видеоблогеру Логану Полу площадку для дебюта в ММА. Слова главы организации приводит портал bjpenn.com.
«Я согласен. Думаю, этот парень показал отличные задатки атлета, пройдя всю дистанцию с Флойдом. При этом мы знаем, что он был высококлассным борцом, когда учился в старшей школе в Огайо. Я думаю, он становится только лучше и лучше в боевых единоборствах. Если он хочет попробовать себя в ММА, то мы дадим ему этот шанс.
Сколько еще людей смогли это сделать? Пройти 8 раундов с Флойдом? Глупо отрицать, что Флойд пытался повысить темп боя, чтобы его вынести. Но у Флойда ничего не вышло. Думаю, это уже победа для Логана. И он здорово поднял свои акции. Был ли это интересный бой? Нет, там было много грязного бокса, но давайте признаем, что обычно Флойд нажимает на газ и решает свои дела, но на этот раз у него не получилось».
Напомним, ранее Логан Пол смог не проиграть выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера.
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