В Bellator хотят стать площадкой для дебюта Логана Пола в MMA

Логан Пол / Фото: Instagram

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов дать видеоблогеру Логану Полу площадку для дебюта в ММА. Слова главы организации приводит портал bjpenn.com.

Сколько еще людей смогли это сделать? Пройти 8 раундов с Флойдом? Глупо отрицать, что Флойд пытался повысить темп боя, чтобы его вынести. Но у Флойда ничего не вышло. Думаю, это уже победа для Логана. И он здорово поднял свои акции. Был ли это интересный бой? Нет, там было много грязного бокса, но давайте признаем, что обычно Флойд нажимает на газ и решает свои дела, но на этот раз у него не получилось».