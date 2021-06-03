«В этом нет смысла». Ковингтон не заинтересован в поединке с Масвидалем

Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Рейтинговый полусредневес UFC Колби Ковингтон (15-2) прокомментировал возможный бой с экс-претендентом на титул дивизиона Хорхе Масвидалем (35-15). В интервью порталу MMA Junkie Ковингтон заявил, что на данный момент подобный бой ему не интересен.

Он знает, что у меня ключи от его души. Но если UFC действительно хотят это сделать, тогда я сделаю то, чего хотят фанаты и промоушен, ведь я не без причины являюсь народным чемпионом. Однако я же хочу участвовать в самых больших и лучших боях в организации, и мне не кажется, что поединок с Масвидалем подпадает под эту категорию. У него больше 20 поражений в рекорде, и прямо сейчас он не более, чем джорнимен, а это значит, что его 10 секунд славы истекли. Я ничего не получу с этого боя.

Я уже неоднократно избивал его и вырубал в зале. Мне нечего доказывать в бою с ним. Я хочу выйти в октагон, побить Камару Усмана, утвердиться в статусе лучшего полусредневеса мира, а затем продолжить драться, чтобы стать лучшим полусредневесом всех времен. У меня есть неоконченное дело».