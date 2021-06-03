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«В этом нет смысла». Ковингтон не заинтересован в поединке с Масвидалем

Полусредневес UFC считает, что сейчас есть более интересные оппоненты
MMA
18:45
«В этом нет смысла». Ковингтон не заинтересован в поединке с Масвидалем
Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Рейтинговый полусредневес UFC Колби Ковингтон (15-2) прокомментировал возможный бой с экс-претендентом на титул дивизиона Хорхе Масвидалем (35-15). В интервью порталу MMA Junkie Ковингтон заявил, что на данный момент подобный бой ему не интересен.

«В этом нет смысла. Если я побью его, люди будут преуменьшать мою победу. Я уже владею его душей на протяжении 10 лет, когда мы еще вместе тренировались в American Top Team. Вы можете посмотреть в интернете, как я раньше валил его на пол нашей кухни и похлопывал его по лицу: «Вставай, Масвидаль, сделай что-нибудь», тогда как он оставался беспомощен. Он знает, что я его папочка, его законный владелец, и есть причина, по которой он так долго избегал этого боя – он не хочет со мной драться.

Он знает, что у меня ключи от его души. Но если UFC действительно хотят это сделать, тогда я сделаю то, чего хотят фанаты и промоушен, ведь я не без причины являюсь народным чемпионом. Однако я же хочу участвовать в самых больших и лучших боях в организации, и мне не кажется, что поединок с Масвидалем подпадает под эту категорию. У него больше 20 поражений в рекорде, и прямо сейчас он не более, чем джорнимен, а это значит, что его 10 секунд славы истекли. Я ничего не получу с этого боя.

Я уже неоднократно избивал его и вырубал в зале. Мне нечего доказывать в бою с ним. Я хочу выйти в октагон, побить Камару Усмана, утвердиться в статусе лучшего полусредневеса мира, а затем продолжить драться, чтобы стать лучшим полусредневесом всех времен. У меня есть неоконченное дело».

Напомним, Ковингтон высмеял желание Макгрегора завоевать титул в полусреднем весе.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Теги

Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль

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