Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
Бывший чемпион UFC упомянул их очное противостояние
11:17
Хабиб и Конор / Фото - standard.co.ukНепобежденный экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в Instagram отреагировал на высказывания бывшего обладателя титула в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-5).
«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться».
Хабиб в октябре 2018 года победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
Напомним, Макгрегор заявил, что Нурмагомедов ничего не сделал в спорте, и назвал его «маленькой крысой».
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