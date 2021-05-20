Вайдман допускает завершение карьеры после тяжелого перелома

Крис Вайдман / Фото: twitter.com/ComplexSports

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Крис Вайдман (15-6) допускает, что может завершить карьеру после перелома ноги в бою с Юрайей Холлом (17-9).



Я просто не хочу, чтобы это было концом. Я чувствую, что во мне есть еще силы, чтобы сражаться. Просто нужно, чтобы восстановление не было долгим, и уже совсем скоро я вспоминал все это, как одну из историй в моей жизни. Если мне придется уйти на пенсию, то я могу сломаться. Просто я не смогу показать своим детям, насколько я хорош в определенных вещах и что им есть чему научиться у меня. Это самое сложное».