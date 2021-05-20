Вайдман: «Думаю, через восемь недель смогу ходить без костылей»
Вайдман допускает завершение карьеры после тяжелого перелома
Крис боится, что процесс восстановления затянется
20 мая 12:49
Крис Вайдман / Фото: twitter.com/ComplexSports
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Крис Вайдман (15-6) допускает, что может завершить карьеру после перелома ноги в бою с Юрайей Холлом (17-9).
«Я не знаю, что меня ждет дальше. Моя нога все еще онемевшая. Надеюсь, что все образуется, и я смогу двигаться как перед боем. На протяжении своей жизни я перенес 23 операции, и это меня не останавливало, но будет ли у меня мотивация и страсть, снова пройти этот долгий процесс реабилитации? Это очень страшно. Я не знаю, что будет дальше.
Я просто не хочу, чтобы это было концом. Я чувствую, что во мне есть еще силы, чтобы сражаться. Просто нужно, чтобы восстановление не было долгим, и уже совсем скоро я вспоминал все это, как одну из историй в моей жизни. Если мне придется уйти на пенсию, то я могу сломаться. Просто я не смогу показать своим детям, насколько я хорош в определенных вещах и что им есть чему научиться у меня. Это самое сложное».
Напомним, ранее Вайдман рассказал, что боялся ампутации ноги.
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