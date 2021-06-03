Вердум отказался драться с Феррейрой на турнире PFL 6

Пока неизвестно, продолжит ли бразилец свое участие в Гран-при тяжеловесов





Фабрисио Вердум / Фото: mmafighting

Бывший чемпион UFC бразилец Фабрисио Вердум (24-9-1) отказался от поединка с Бренданом Сэйлсом (5-1) на турнире PFL 6, который состоится 25 июня, сообщает mmafighting.com.



По информации источников, 43-летнему ветерану нужно больше времени для восстановления после нокаута в поединке с Ренаном Феррейрой (6-2) 6 мая. Отметим, что этот бой позже был признан несостоявшимся.

Напомним, ранее в PFL представили файт-кард турнира PFL 6, где Вердум еще был.