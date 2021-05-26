Веселый парень. Рокхолд утверждает, что может побить Адесанью

Люк Рокхолд / Фото: USATODAY.com

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) утверждает, что может побить нынешнего обладателя титула Исраэля Адесанью (20-1). Слова американца приводит портал bjpenn.com.



Думаю, я один из немногих бойцов, способных эффективно драться с ним на дальней дистанции. Если я расслаблюсь и буду хладнокровен, то смогу переиграть его. А если дело дойдет до партера, то я покажу себя намного лучше, чем Блахович. Можете мне поверить».