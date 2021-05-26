Рокхолд хочет вернуться в октагон уже летом
Веселый парень. Рокхолд утверждает, что может побить Адесанью
Люк все никак не может вернуться в клетку
16:57
Люк Рокхолд / Фото: USATODAY.com
Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) утверждает, что может побить нынешнего обладателя титула Исраэля Адесанью (20-1). Слова американца приводит портал bjpenn.com.
«Я знаю, чего хочет Исраэль. Я его изучаю уже в течение долгого времени. Его стиль заслуживает уважения, но думаю, существует много способов победить его.
Думаю, я один из немногих бойцов, способных эффективно драться с ним на дальней дистанции. Если я расслаблюсь и буду хладнокровен, то смогу переиграть его. А если дело дойдет до партера, то я покажу себя намного лучше, чем Блахович. Можете мне поверить».
Напомним, ранее Рокхолд раскритиковал бойцов за нежелание драться с ним.
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