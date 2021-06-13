Видео самого быстрого нокаута в истории легкого веса. МакКини выключил свет оппоненту за 7 секунд на UFC 263
12 июня в Глендейле состоялся турнир UFC 263, в главном событии которого Исраэль Адесанья (21-1) провел реванш с Марвином Веттори (17-5-1) и третий раз защитил титул среднего веса.
Помимо главных звезд вечера, фанатов также порадовали несколько бойцов андреркарда, одним из которых стал новичок UFC Теренс МакКинни.
В своем дебютном бою американский легковес установил рекорд самого быстрого нокаута в истории дивизиона. Всего за 7 секунд МакКини выключил свет Мэтту Фреволу.
Видео того самого нокаута:
#UFC263 results: Terrance McKinney KO's Matt Frevola in 7 seconds to make successful Octagon debut— FIGHTMAG (@fightmag) June 13, 2021
https://t.co/ZJ3z0m7akJpic.twitter.com/qLWlXZO14v
Стоит отметить, что МакКинни получил повреждение при праздновании этой победы. Боец запрыгнул на восьмиугольник, но при приземлении травмировал колено и покидал октагон хромая.
Напомним, в со-главном бою вечера Нейт Диас дал отличный бой Леону Эдвардсу.
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