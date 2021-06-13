Видео самого быстрого нокаута в истории легкого веса. МакКини выключил свет оппоненту за 7 секунд на UFC 263

«Двойка» попала точно в цель

Теренс МакКинни / фото - MMAJunkie

12 июня в Глендейле состоялся турнир UFC 263, в главном событии которого Исраэль Адесанья (21-1) провел реванш с Марвином Веттори (17-5-1) и третий раз защитил титул среднего веса.

Помимо главных звезд вечера, фанатов также порадовали несколько бойцов андреркарда, одним из которых стал новичок UFC Теренс МакКинни.

В своем дебютном бою американский легковес установил рекорд самого быстрого нокаута в истории дивизиона. Всего за 7 секунд МакКини выключил свет Мэтту Фреволу.

Видео того самого нокаута:

#UFC263 results: Terrance McKinney KO's Matt Frevola in 7 seconds to make successful Octagon debut



https://t.co/ZJ3z0m7akJpic.twitter.com/qLWlXZO14v — FIGHTMAG (@fightmag) June 13, 2021

Стоит отметить, что МакКинни получил повреждение при праздновании этой победы. Боец запрыгнул на восьмиугольник, но при приземлении травмировал колено и покидал октагон хромая.

Напомним, в со-главном бою вечера Нейт Диас дал отличный бой Леону Эдвардсу.