Волкановски: «Надеюсь, что Магомедшарипов не уйдет в отставку»
Волкановски проведет следующую защиту титула 4 сентября
У чемпиона непростой соперник
17:43
Алекс Волкановски / фото - MMA Fighting
Обладатель пояса UFC в полулегкой весовой категории Алекс Волкановски (22-1) проведет следующую защиту титула 4 сентября. Поединок чемпиона состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 266.
Соперником австралийца станет американец Брайан Ортега (15-1). Об этом Алекс сообщил в эфире подкаста Джо Рогана.
Бой Волкановски – Ортега был запланирован на сентябрь 2020 года, однако не состоялся из-за коронавируса у чемпиона.
Недавно следующего соперника получил Макс Холловэй (22-6).
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