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Волкановски проведет следующую защиту титула 4 сентября

У чемпиона непростой соперник
MMA
17:43
Волкановски проведет следующую защиту титула 4 сентября
Алекс Волкановски / фото - MMA Fighting

Обладатель пояса UFC в полулегкой весовой категории Алекс Волкановски (22-1) проведет следующую защиту титула 4 сентября. Поединок чемпиона состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 266.

Соперником австралийца станет американец Брайан Ортега (15-1). Об этом Алекс сообщил в эфире подкаста Джо Рогана.

Бой Волкановски – Ортега был запланирован на сентябрь 2020 года, однако не состоялся из-за коронавируса у чемпиона.

Недавно следующего соперника получил Макс Холловэй (22-6).

Антон Кривенко
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Алекс Волкановски Брайан Ортега

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