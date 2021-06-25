Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»
Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
Российский тяжеловес – о предстоящем поединке на турнире UFC Fight Night 190
11:21
Александр Волков / Фото - sport-express.ruТоповый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) дал оценку своему своему предстоящему сопернику Сирилу Гане (8-0).
В последнем своем бою Сирил Гане показал, что может 25 минут дисциплинированно избегать лобовых столкновений и постоянно передвигаться. Значит ли это, что в тренировочном лагере вам пришлось больше работать из позиции догоняющего?
«Я работал из разных позиций. Сирил не только работает задней скоростью, иногда он резко обостряет. Могу сказать, что мы его неплохо изучили и подобрали ключи к той манере, которая работает. Надеюсь, домашнюю работу мы выполнили хорошо. Посмотрим, как будет в бою».
Можно ли назвать Сирила Гана самым думающим из всех ваших соперников в UFC?
«Сложно сказать, насколько он реально думает. Либо просто у него хорошая техническая база для того, чтобы ее применять, и хорошая дисциплина. Это разные вещи. Можно было бы сказать, что он думающий, если бы он поединки проводил по-разному. Но поединки он проводит в одинаковой манере. Касательно интеллекта сказать пока что-то сложно. Но его стоит уважать как соперника. Ударная техника на высоком уровне, он действительно хороший кикбоксер. В этом аспекте мне с ним будет интересно посоперничать».
Поединок между бойцами состоится 27 июня на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Файткард турнира UFC Fight Night 190.