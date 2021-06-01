Волков: «Победа над Гане выведет меня на титул»
Волков: «Нганну и Ган для меня – это два абсолютно одинаковых соперника»
Александр готов к тому, что ему предложат подраться с Френсисом вместо Сирила
17:25
Александр Волков / Фото: mmafighting.com
Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка сравнил своего соперника Сирила Гане (8-0) и чемпиона Френсиса Нганну (16-3).
«Нганну и Ган для меня – это два абсолютно одинаковых соперника. Не то, что для меня это неважно, будет немного разная подготовка, но в целом я готов. Если 26 июня мне скажут вместо Гана подраться с Нганну за пояс, то я с удовольствием выйду, потому что я прошел хороший тренировочный лагерь, набрал форму и готов подраться с любым.
Я читаю комментарии о том, что меня порвет очередной соперник, уже наверное, лет десять. Для меня это понятно, мы все через это проходили. Всю мою карьеру я у комментаторов считался андердогом. Фаворитами считаются те, кто много говорит, а те, кто говорит меньше, по мнению зрителей, меньше в себе уверены. Я привык доказывать всё в октагоне. Пока меня никто не убил и дальше не убьет».
Напомним, Волков проведет поединок с Гане 27 июня на турнире UFCFightNight 190.
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