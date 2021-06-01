Волков: «Нганну и Ган для меня – это два абсолютно одинаковых соперника»

Александр Волков / Фото: mmafighting.com

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка сравнил своего соперника Сирила Гане (8-0) и чемпиона Френсиса Нганну (16-3).



Я читаю комментарии о том, что меня порвет очередной соперник, уже наверное, лет десять. Для меня это понятно, мы все через это проходили. Всю мою карьеру я у комментаторов считался андердогом. Фаворитами считаются те, кто много говорит, а те, кто говорит меньше, по мнению зрителей, меньше в себе уверены. Я привык доказывать всё в октагоне. Пока меня никто не убил и дальше не убьет».