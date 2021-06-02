Волков: «Планирую закончить поединок с Гане досрочно»

Александр Волков / Фото: скрин-шот

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) рассказал в интервью YouTube-каналу «Ушатайка», что намерен нокаутировать француза Сирила Гане (8-0) на турнире UFC Fight Night 190.



Сейчас я набрал очень много физической силы, и она мне помогает. Это то, чего у меня не было раньше. Я себя чувствую уверенно и думаю, что есть большая вероятность, что поединок закончится раньше».