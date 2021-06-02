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Волков: «Планирую закончить поединок с Гане досрочно»

Александр работает над физической мощью, чего ранее он не делал

MMA
13:57
Волков: «Планирую закончить поединок с Гане досрочно»
Александр Волков / Фото: скрин-шот

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) рассказал в интервью YouTube-каналу «Ушатайка», что намерен нокаутировать француза Сирила Гане (8-0) на турнире UFC Fight Night 190.

«Он избегает зарубы (в бою с Розенструиком), а я, к сожалению или к счастью, нет. Поэтому планирую закончить поединок досрочно. В любом случае мы большие парни, и каждый удар у нас сильный. Уверен, из-за того, что он еще не проигрывал, у него будет ощущение, что ему по силам всё, из-за чего он будет биться до последнего. Но у меня есть также много опыта возвращения из разных ситуаций в боях.

Сейчас я набрал очень много физической силы, и она мне помогает. Это то, чего у меня не было раньше. Я себя чувствую уверенно и думаю, что есть большая вероятность, что поединок закончится раньше».

Напомним, поединок Волкова и Гане возглавит турнир UFC Fight Night 190.

Карен Агабекян
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Александр Волков Сирил Гане

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