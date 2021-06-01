Официально. Поединок Волков – Гане возглавит шоу UFC 26 июня
Волков: «Победа над Гане выведет меня на титул»
Российский тяжеловес хочет получить шанс сразиться за чемпионский пояс UFC
15:19
Александр Волков / Фото - championat.comТоповый российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» поделился ожиданиями от поединка с французом Сирилом Гане (8-0), с которым выйдет в октагон 26 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 190.
«Я думаю, что если я выиграю этот бой, то однозначно должен получить свой титульный шанс. Я тогда одержу уже третью победу подряд над бойцом из топ-10 рейтинга. Но сейчас непонятная ситуация с Джоном Джонсом, который стоит в очереди на титул, есть Деррик Льюис, есть Стипе Миочич, который тоже планирует добиваться реванша с Нганну. Поэтому, я надеюсь, что Нганну все же подерется с Льюисом и победит, но мне тоже нужно будет победить Гана зрелищно. Я настраиваю себя на то, что после боя с Ганом буду драться за пояс».
Напомним, в последнем поединке Волков нокаутом победил Алистара Оверима, а Гане – единогласным решением судей выиграл у Жаирзиньо Розенструйка.