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Волков проиграл Гану на UFC Fight Night 190

Россиянин уступил французу единогласным решением судей
MMA
07:20
Волков проиграл Гану на UFC Fight Night 190
Фото: Getty Images
Несколько минут назад в Лас-Вегасе на арене UFC Apex состоялся мэйн-ивент турнира UFC Fight Night 190, в котором фанаты ММА увидели поединок в тяжелом весе между бойцом из России Александром Волковым и третьим номером рейтинга, французом Сирилом Ганом, еще не знавшим горечи поражения.

Волков начал бой с лоу-киков, стараясь снизить мобильность невероятно подвижного Гана, тогда как француз почти сразу принялся демонстрировать превосходство в скорости, а также прицельно стрелять по оппоненту джебом. К недовольству угловых, россиянин все время отходил назад и очень редко пользовался боксом, больше полагаясь на удары ногами.

В третьем раунде Ган разбил Волкову нос, когда наносил удар коленом в прыжке. Находясь под постоянным прессингом, россиянин заметно устал, в то время как Ган казался куда более свежим. Не переставая легко пружинить на носках, тяжеловес из Франции без проблем сокращал дистанцию и выбрасывал разнообразные комбинации, застававшие Волкова врасплох.

Несколько раз Ган пытался провести тейкдаун, но россиянин отлично защищался, не давая свалить себя в партер. Иногда у Волкова даже получалось тряхнуть соперника апперкотом или хуком, однако из-за нехватки сил он не решался идти вперед и навязывать дальнейший размен, что напрямую повлияло на вердикт судей.
Таким образом, Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).
Рене Тер Велде
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Александр Волков Сирил Гане

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