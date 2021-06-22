Волков завершил подготовку к бою с Ганом

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 190

Александр Волков / фото - fightnews.info

Российский боец тяжелого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков (33-8) завершил подготовку к поединку с непобежденным французом Сирилом Ганом (8-0), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 190.

Об этом боец сообщил в социальных сетях.

«Заключительная пробежка перед выездом в Лас-Вегас. Максимальная готовность к бою!».

Файткард турнира UFC Fight Night 190.