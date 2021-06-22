В UFC опубликовали эффектный постер поединка Волков – Гане
Волков завершил подготовку к бою с Ганом
Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 190
17:00
Александр Волков / фото - fightnews.info
Российский боец тяжелого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков (33-8) завершил подготовку к поединку с непобежденным французом Сирилом Ганом (8-0), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 190.
Об этом боец сообщил в социальных сетях.
«Заключительная пробежка перед выездом в Лас-Вегас. Максимальная готовность к бою!».
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