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Волков завершил подготовку к бою с Ганом

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 190
MMA
17:00
Волков завершил подготовку к бою с Ганом
Александр Волков / фото - fightnews.info

Российский боец тяжелого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков (33-8) завершил подготовку к поединку с непобежденным французом Сирилом Ганом (8-0), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 190.

Об этом боец сообщил в социальных сетях.

«Заключительная пробежка перед выездом в Лас-Вегас. Максимальная готовность к бою!».

Файткард турнира UFC Fight Night 190.

Рене Тер Велде
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Теги

Сирил Гане Александр Волков

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