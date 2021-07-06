Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция
У шведа очередные проблемы со здоровьем
12:46
Хамзат Чимаев / Фото: UFC
Шведу Хамзату Чимаеву (9-0) могут провести операцию на колене. Ранее Чимаев тяжело перенес COVID-19 и задумывался об уходе из смешанных единоборств. Отметим, что президент UFC рассчитывал на возвращение бойца полусреднего и среднего дивизионов в августе:
Существует вероятность того, что Хамзат перенесет операцию на колене.
Напомним, что Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба Нурмагомедова (29-0).
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