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Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция

У шведа очередные проблемы со здоровьем
MMA
12:46
Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция
Хамзат Чимаев / Фото: UFC

Шведу Хамзату Чимаеву (9-0) могут провести операцию на колене. Ранее Чимаев тяжело перенес COVID-19 и задумывался об уходе из смешанных единоборств. Отметим, что президент UFC рассчитывал на возвращение бойца полусреднего и среднего дивизионов в августе:

Существует вероятность того, что Хамзат перенесет операцию на колене.

Напомним, что Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Источник: tass.ru Олег Шумейко-младший
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Хамзат Чимаев

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