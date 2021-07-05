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Все как и предполагалось. Стали известны сроки возможного реванша Ян – Стерлинг

Экс-чемпион UFC признал свою ошибку в первом поединке
MMA
11:21
Все как и предполагалось. Стали известны сроки возможного реванша Ян – Стерлинг
Ян и Стерлинг / Фото - eurosport
Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе россиянин Петр Ян (15-2) в интервью YouTube-каналу KOVALENKO сообщил, что следующий поединок намерен провести в ноябре против обладателя титула лиги американца Алджамейна Стерлинга (20-3).

«Пока точной информации нет, но ориентируемся на ноябрь. Думаю, это должен быть реванш с Алджамейном Стерлингом. Сейчас мне нецелесообразно драться не за пояс, так как все видели, что пояс у меня отобрали. Да, с моей стороны была допущена ошибка, но я уверенно выигрывал этот бой у первого номера, претендента на титул. Поэтому, наша задача и цель – драться только за пояс».


Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259. Отметим, что новоявленный чемпион не хочет проводить реванш с россиянином.
Владимир Кириченко
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Теги

Петр Ян Алджамейн Стерлинг

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