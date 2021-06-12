Амосов: «Моя самая большая мотивация – чтобы я был чемпионом, когда родится мой сын»
Все логично. Амосов назвал имя своего следующего соперника
Ямайский боец выиграл в со-главном поединке турнира Bellator 260
10:57
Ярослав Амосов / Фото - mmajunkie.usatoday.comНовоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0), который на турнире Bellator 260 единогласным решением судей уверенно выиграл теперь уже экс-обладателя титула Дугласа Лиму (32-9), заявил, что его следующим оппонентом должен стать ямаец Джейсон Джексон (15-4), победивший в рамках этого же ивента Пола Дейли (42-18-2).
Цитирует украинца mmajunkie.usatoday.com.
«Я думаю, что Майкл Пейдж, безусловно, хороший боец. Но я считаю, что он должен подраться с Дугласом Лимой, потому что это будет реванш. Перед этим боем я познакомился с Джейсоном Джексоном. Это хороший, очень положительный парень. Возможно, после того как мы оба одержали победы, в следующем поединке мы сразимся друг с другом. Это не проблема. Мне кажется, что я подерусь с Джексоном. Пейджу необходимо провести бой с Лимой. Он ведь сказал, что хочет провести реванш с Дугласом, так ведь? Окей, погнали. Пусть Пейдж бьется с Лимой, а я подерусь с Джейсоном Джексоном».
Весь ход поединка Амосов – Лима можно проследить в текстовой онлайн трансляции встречи.
Результаты турнира Bellator 260.
Комментарии 0