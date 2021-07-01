«Не говорите мне, что я не могу победить Тайсона». Логан Пол чувствует себя «в порядке»
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом
Рашад Эванс готов ради этого попробовать свои силы в боксе
20:50
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс рассказал в комментарии порталу sportskeeda.com о желании подраться с видеоблогером Логаном Полом.
«Логан Пол не выиграл у Мейвезера, но он выжил в этом поединке, и именно из-за этого праздновал победу. Эй, Логан, послушай, ты сделал свое дело и это было мило. Это круто, но я такого не допущу. Ты большой парень, но я почти таких же габаритов. Поэтому давай устроим бой.
Я точно способен нокаутировать Пола. Я даже в этом не сомневаюсь. И я не самоуверен, вы знаете, о чем я говорю. Просто я уверен в своих руках после 15 лет в UFC.
Одно дело играть в пятнашки в выставочных поединках, и совсем другое – выйти и устроить настоящую рубку. Если Пол пойдет на меня, то я отправлю его спать».
Напомним, ранее о желании подраться с Логаном Полом заявил 46-летний экс-чемпион UFC Андерсон «Паук» Силва.