Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс рассказал в комментарии порталу sportskeeda.com о желании подраться с видеоблогером Логаном Полом.



Я точно способен нокаутировать Пола. Я даже в этом не сомневаюсь. И я не самоуверен, вы знаете, о чем я говорю. Просто я уверен в своих руках после 15 лет в UFC.

Одно дело играть в пятнашки в выставочных поединках, и совсем другое – выйти и устроить настоящую рубку. Если Пол пойдет на меня, то я отправлю его спать».