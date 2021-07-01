Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 6
Теннис (1 событие из 77) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
20:10 Оскар Отте - Энди Маррей 2:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Италия -:- Запланирован
Теннис (4 события из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован

Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом

Рашад Эванс готов ради этого попробовать свои силы в боксе

MMA
20:50
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс рассказал в комментарии порталу sportskeeda.com о желании подраться с видеоблогером Логаном Полом.

«Логан Пол не выиграл у Мейвезера, но он выжил в этом поединке, и именно из-за этого праздновал победу. Эй, Логан, послушай, ты сделал свое дело и это было мило. Это круто, но я такого не допущу. Ты большой парень, но я почти таких же габаритов. Поэтому давай устроим бой.

Я точно способен нокаутировать Пола. Я даже в этом не сомневаюсь. И я не самоуверен, вы знаете, о чем я говорю. Просто я уверен в своих руках после 15 лет в UFC.

Одно дело играть в пятнашки в выставочных поединках, и совсем другое – выйти и устроить настоящую рубку. Если Пол пойдет на меня, то я отправлю его спать».

Напомним, ранее о желании подраться с Логаном Полом заявил 46-летний экс-чемпион UFC Андерсон «Паук» Силва.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Логан Пол Рашад Эванс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вудли намерен нокаутировать Джейка Пола, а затем подраться с Логаном
Вудли намерен нокаутировать Джейка Пола, а затем подраться с Логаном
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 09:59
Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами
Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами
MMA
21 июня 08:03
Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом
Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 21:27
«Не говорите мне, что я не могу победить Тайсона». Логан Пол чувствует себя «в порядке»
«Не говорите мне, что я не могу победить Тайсона». Логан Пол чувствует себя «в порядке»
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 20:40
Хирн: «В бою Мейвезера и Пола должно было быть судейское решение!»
Хирн: «В бою Мейвезера и Пола должно было быть судейское решение!»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 16:59
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2

Новости: MMA

Сен-Пьер дал понять, что вернется после окончания контракта с UFC
Сен-Пьер дал понять, что вернется после окончания контракта с UFC
20:59
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом
20:50
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
19:22
Официально. Алдо проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 265
Официально. Алдо проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 265
17:53
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
17:21
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
16:36
Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
16:15
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
15:54
Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
12:40
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости