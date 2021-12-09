Логан Пол: «Томми Фьюри придется заплатить 60 долларов, чтобы посмотреть бой Джейка против Вудли»
Вудли: «Обещаю вам – Джейк Пол отправится спать»
Бывший чемпион UFC – о реванше с известным видеоблогером
18:20
Тайрон Вудли / Фото - mmaindia.comЭкс-чемпион среднего дивизиона UFC Тайрон Вудли (0-1 в боксе) поделился ожиданиями относительно предстоящего реванша с популярным видеоблогером Джейком Полом (4-0, 3 КО).
Цитирует Вудли mmajunkie.usatoday.com.
«Хочу, чтобы вы знали, что я в восторге насчет этого поединка. Также мне хочется сказать вам, что два месяца назад что-то заставило меня обратиться к моему тренеру по боксу со следующими словами: «Меня терзает предчувствие. В бою Джейка с Томми Фьюри нет никакого гребаного смысла. Например, кому интересен этот поединок? Никому». Тогда как между мной и Джейком осталось незаконченное дельце. Я считаю, что выиграл наш первый бой».
«Прямо сейчас я нахожусь в отличной форме. Я готов к действию. Некоторое время назад у меня был 12-раундовый спарринг. А прошлой ночью я отбоксировал 7 раундов, и это было примерно в то же время, когда я буду драться с Джейком. Я невероятно воодушевлен, а также благодарен за эту возможность. И поверьте, я ни капли не сомневался. Этот засранец может говорить кучу всякого дерьма. Но когда у меня спросили, выйду ли я на замену, уже в следующее мгновение я сказал «да»... На этот раз не будет никаких сомнений, никаких противоречий и махинаций. Обещаю вам – он отправится спать».
Напомним, изначально Пол должен был выйти в ринг 18 декабря с Томми Фьюри, однако британский боксер снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.
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