«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори
Вызов брошен. Веттори готов к сражению с Паулой Костой
Итальянский средневес жестко проехался по своему визави
11:54
Марвин Веттори / Фото - essentiallysportsЭкс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем дивизионе Марвин Веттори (17-5-1) после поражения в реванше с действующим чемпионом промоушена Исраэлем Адесаньей (21-1) бросил вызов в адрес бразильца Пауло Косты (13-1).
Цитирует Веттори MMA Junkie.
«Я действительно хочу уничтожить этого пьяного парня, который никак не может перестать пить».
Напомним, накануне в Глендейле (США) Веттори проиграл Адесанье единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 263.
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