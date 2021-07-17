Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Теннис (8 событий из 35) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:30 Николай Басилашвили - Ласло Дйере 0:2 Окончен
15:00 Стефанос Циципас - Филипп Краинович 1:2 Окончен
17:15 Душан Ладжович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
19:10 Бенуа Пер - Федерико Дельбонис 1:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
12:00 Янник Ханфманн - Артур Риндеркнеч 2:0 Окончен
13:45 Фредерико Кориа - Кристиан Гарин 2:1 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:00 Виктория Кузмова - Тереза Мартинкова 0:2 Окончен
12:25 Сторм Сандерс - Греетье Миннен 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Снялся
нет важных матчей

«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок

Боец  вернется в октагон в октябре
MMA
20:56
«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок
Хамзат Чимаев / фото - Eurosport

Восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев (9-0) поделился мыслями о своем возвращении в октагон. Боец подерется 30 октября на турнире UFC 267. После последнего боя в сентябре 2020 года Чимаев переболел коронавирусом с тяжелыми последствиями.

«Я стал сильнее психологически. Пять месяцев без тренировок, но вот я снова в деле. Я голоден, очень голоден. Некоторые слишком много разговаривают, и мотивируют меня этим ещё больше».  

Недавно стало известно, что шведу может потребоваться операция.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хамзат Чимаев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чимаев: «C момента моего дебюта в UFC произошло много всего хорошего»
Чимаев: «C момента моего дебюта в UFC произошло много всего хорошего»
MMA
11:40
Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
MMA
10 июля 13:45
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
MMA
8 июля 20:20
Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция
Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция
MMA
6 июля 12:46
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
MMA
30 июня 13:41
Столько бравады, а на выходе пшик? Чимаев отказался от боя с экс-чемпионом UFC
Столько бравады, а на выходе пшик? Чимаев отказался от боя с экс-чемпионом UFC
MMA
23 июня 22:55

Новости: MMA

«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок
«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок
20:56
Ковингтон: «Порье весит больше меня»
Ковингтон: «Порье весит больше меня»
14:50
Порье: «Продам цепочку со спящим Конором на аукционе»
Порье: «Продам цепочку со спящим Конором на аукционе»
12:40
Тейт: «У Рено идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь»
Тейт: «У Рено идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь»
12:22
Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»
Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»
12:00
Чимаев: «C момента моего дебюта в UFC произошло много всего хорошего»
Чимаев: «C момента моего дебюта в UFC произошло много всего хорошего»
11:40
Форчун финишировал Митриона, Веласкес одолела Кейлхольтц на турнире Bellator 262
Форчун финишировал Митриона, Веласкес одолела Кейлхольтц на турнире Bellator 262
08:39
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26: Махачев – Мойзес
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26: Махачев – Мойзес
07:36
Махачев: «Я должен прикончить Мойзеса»
Махачев: «Я должен прикончить Мойзеса»
07:18
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
14
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
17
Все новости