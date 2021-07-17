Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок
Боец вернется в октагон в октябре
20:56
Хамзат Чимаев / фото - Eurosport
Восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев (9-0) поделился мыслями о своем возвращении в октагон. Боец подерется 30 октября на турнире UFC 267. После последнего боя в сентябре 2020 года Чимаев переболел коронавирусом с тяжелыми последствиями.
«Я стал сильнее психологически. Пять месяцев без тренировок, но вот я снова в деле. Я голоден, очень голоден. Некоторые слишком много разговаривают, и мотивируют меня этим ещё больше».
Недавно стало известно, что шведу может потребоваться операция.
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