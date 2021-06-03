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«Я хочу прикончить Адесанью». У Веттори это может получиться

Итальянец уверен в своей победе над чемпионом UFC
MMA
16:55
«Я хочу прикончить Адесанью». У Веттори это может получиться
Марвин Веттори и Исраэль Адесанья / Фото - eprimefeed.com
Топовый итальянский боец UFC Марвин Веттори (17-4-1) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона UFC в среднем дивизионе новозеландца Исраэля Адесаньи (20-1).

Цитирует Веттори middleeasy.com.

«Исраэль один из тех парней, которые любят быть дерзкими, но когда ситуация складывается не в его пользу, то он пытается стать вашим другом. Я видел, как он пытался быть дружелюбным после поединка с Яном Блаховичем, и также он вел себя после боя со мной. Исраэль говорит, будто хочет приехать потренироваться с тобой и все такое. Это то, что есть, а если говорить о нашем предстоящем поединке, то я буду лучшей версией себя в тот день. Чтобы он не принес, я буду готов. Я хочу прикончить этого парня. Вспоминая наш первый бой, могу сказать, что у него не плохая защита от борьбы, он скользкий и умеет хорошо выбирать позицию. Так что мне необходимо побеждать в каждом раунде. Я не могу допустить, чтобы были даже малейшие сомнения относительно победителя, и я уверен, что сделаю это».


Напомним, ранее бойцы уже встречались друг с другом. В апреле 2018 года Веттори проиграл Адесанье раздельным решением судей.

Теперь бойцы выйдут в октагон 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в главном событии турнира UFC 263.



Владимир Кириченко
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Марвин Веттори Исраэль Адесанья

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