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«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье

Представитель СМИ напомнил ирландцу о его поражениях
MMA
22:26
«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
Конор Макгрегор / фото - Man of the Hour

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) вернется в октагон 10 июля боем против Дастина Порье (27-6-1). На пресс-конференции перед поединком между «Ноториусом» и одним из журналистов вспыхнула перепалка. Представитель СМИ напомнил ирландцу, что он выиграл 1 бой за последние 3 года.

Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом США...

«Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втащите ему».

Тебя отправили туда, где времени не существует шесть месяцев назад. Мы хотим знать, почему кто-то должен ожидать другого результата в субботу?

  « Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты – мелкая вонючка!»

О неадакватной реакции Макгрегора на критику ранее заявил блогер Джейк Пол. Он вызвал ирландца на бой.

Антон Кривенко
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Конор Макгрегор Дастин Порье

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