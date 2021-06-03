Фергюсон исключает вариант с завершением карьеры после поражения Дариушу
Заслужил подраться за титул UFC. Дариуш бросил вызов Оливейре
Американец намерен стать новым чемпионом в легком дивизионе
15:55
Бенеил Дариуш / Фото - UFCАмериканский легковес UFC Бенеил Дариуш (24-4-1) намерен выйти в октагон и отобрать титул чемпиона промоушена у бразильца Чарльза Оливейры (31-8-1).
Цитирует Дариуша MMA Fighting.
«Думаю, Чарльз должен мне бой. Я согласился с ним драться на коротком уведомлении после боя со Скоттом Холцменом. Шон Шелби позвонил мне на следующий день после поединка и спросил, хочу ли я через пять недель подраться с Оливейрой, и я согласился. В результате Чарльз отказался от боя со мной, сказав, что у него проблемы в семье. После я бросил вызов Тони Фергюсону, получив бой, а затем и поединок за титул. Я не виню его за это. Он действовал в своих интересах, получил титульный шанс и забрал чемпионский пояс. Теперь он обязан вернуть долг человеку, с которым должен был драться».
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 262, Дариуш единогласным решением судей выиграл у грозного Тони Фергюсона (25-5).
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