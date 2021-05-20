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Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул

Ярославу нужно набрать лучшую форму в карьере, чтобы иметь шансы на победу

MMA
20 мая 13:17
Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул
Дуглас Лима / Фото: MMA Fighting

Следующим соперником украинского полусредневеса Bellator Ярослава Амосова (25-0) станет чемпион организации Дуглас Лима (32-8).

Лиму уверенно можно считать одним из самых жестких ударников, в боях с которым многие бойцы оставляли свое здоровье. Мы хотим представить на обозрение наших читателей второй поединок Лимы против Андрея Корешкова, которого он жестко отключил.


Напомним, поединок Лимы против Амосова состоится 11 июня на турнире Bellator 260 и пройдет со зрителями.

Карен Агабекян
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Дуглас Лима яркий нокаут

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