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14-летний мотогонщик погиб в результате аварии

Трагический инцидент случился на этапе European Talen Cup в Испании
Мотоспорт
25 июля 20:38
14-летний мотогонщик погиб в результате аварии
Фото: motogonki.ru

14-летний мотогонщик Хуго Милан Грасия скончался в результате столкновения, которое произошло на этапе European Talent Cup, проходившем в Арагоне, Испания.

14-летний испанец не удержался за рулем мотоцикла, а затем не успел покинуть границы трассы. В него влетел поляк Милан Леон Павелец, который из-за высокой скорости и ограниченной видимости не сумел избежать столкновения. Инцидент был ужасающим: поляк покидал трассу хромая, а Грасию, получившего многочисленные травмы, увезли на реанимационном автомобиле.

Врачи в Сарагосе боролись за жизнь юноши, но не смогли спасти мотогонщика. Смерть спортсмена подтвердили официальные лица и организаторы, которые отменили остальные соревнования, запланированные на уик-энд.

Напомним, что в результате аварии Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон сократил отставание в личном зачете до 8-и очков.

Олег Шумейко-младший
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