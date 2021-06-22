В Украине запускается новый канал об украинском спорте XSPORT+

С 1 июля 2021 года начинает вещание новый спортивный канал XSPORT+

Медиахолдинг XSPORT представляет телеканал XSPORT+. Новый канал посвящен преимущественно украинскому спорту и будет транслировать национальные соревнования и международные спортивные события с участием украинцев. Ежегодно на канале будет более 100 эксклюзивных трансляций.

XSPORT+ в прямом эфире покажет самые популярные и зрелищные турниры, которые собирают миллионы зрителей со всей страны. Среди них:

Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;

Баскетбол: Суперлига Украины;

Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;

Волейбол: чемпионат Украины среди мужчин и женщин;

Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлинга;



Киберспорт: чемпионат Украины по CS:GO;

Кикбоксинг К-1: чемпионат Украины среди профессионалов;

Мотогонки: Rookies Cup;

Пляжный волейбол: серия King of the Court;

Стронгмен: Лига чемпионов;

и многое другое.

Авторские и информационные программы о спорте — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Україна футбольна подарят зрителю возможность увидеть интервью с известными спортсменами, репортажи с места событий, качественную аналитику от экспертов и множество других захватывающих сюжетов.

Важно, что спортивные трансляции не будут прерываться рекламой, что особенно оценят зрители. На канале не будет рекламы совсем, все внимание — только на спорт.

Старт вещания: 1 июля 2021 года.

Способ распространения — IPTV, OTT.

Канал XSPORT+ создан, чтобы поддержать национальный спорт и украинских атлетов, а также развивать культуру потребления спортивного контента в Украине. Это уникальный канал, который в коллаборации с XSPORT, позволит зрителю еще больше погрузиться в атмосферу спорта. Зрители получат качественные и доступные спортивные трансляции с участием наших спортсменов, а спортсмены — такую необходимую поддержку и признание соотечественников.