«Держал ее на руках, а она истекала кровью». В Токио выступит 13-летняя девочка – год назад она была на грани смерти

А сейчас мечтает о медали Игр

История

Скай Браун / Фото - insidethegames.biz

На Олимпийских играх в Токио она точно напишет историю.

В день открытия соревнований ей было всего 13 лет и 11 дней – Скай Браун стала самой молодой участницей Олимпиады в истории британского спорта. Рекорд держался невероятные 93 года – в 1928 пловчиха Марджери Хинтон выступала в Амстердаме в возрасте 13 лет и 43 дня.

Но официальный сайт Игр посвятил Браун отдельный текст не только поэтому – она была на грани жизни и смерти, но все равно сумела приехать в Токио.

В прошлом году девочка получила серьезные аварии, которые могли завершить ее карьеру, полностью изменить ее жизнь. Но каким-то чудом ей удалось восстановиться и добиться своего – поехать на Олимпиаду.

Браун действительно талантлива. Она не только катается на скейте, но еще и занимается серфингом (хотела выступить в Токио и в этом виде спорта), а также классно танцует – даже выиграла популярное шоу «Танцы со звездами: Юниоры».

Но все же скейтбординг – это ее. Браун стала первой девушкой, которой удалось сделать прыжок с полуторным оборотом вокруг своей оси и флип на 720 градусов, а спустя некоторое время и трюк фронтсайд 540. В 2019 году она взяла бронзу чемпионата мира, а в 2021 – выиграла X Games.

В Токио девочка тоже надеется на медаль, мечтает о золоте. Но в прошлом году никто и подумать не мог о подобном.

Летом 2020 года была обычная тренировка. Но она все же запоминалась на всю жизнь – Браун пыталась перепрыгнуть с рампы на рампу. Задумка не удалась – девочка рухнула на бетонный пол с высоты пяти метров.

«Я держал ее на руках, когда она истекала кровью и стонала в ожидании вертолета. Мы провели страшную ночь, не зная переживет ли ее Скай. Она находилась в отделении интенсивной терапии, где врачи пытались поддерживать ее жизненные функции и привести в сознание. Мое сердце разрывалось даже от мимолетных мыслей о том, что я могу потерять свою девочку. Я благодарен врачам, что мне не пришлось это пережить».

Скай получила переломы черепа, левого запястья и руки, в больницу ее доставили без сознания, но, главное, сделали это максимально оперативно – и уже через четыре дня после падения девочка «сидела на кровати, разговаривала, улыбалась, смотрела TikTok и ела свой любимый фаст-фуд»

Отец и врачи были шокированы тем, насколько стойко Браун приняла удар. Вскоре она записала обращение своим болельщикам:

«Обычно я не публикую свои падения и не рассказываю о них, потому что хочу, чтобы люди видели в моих занятиях только позитив. Но это было мое худшее падение, и я просто хочу, чтобы вы не волновались. Я в порядке. Это нормально – иногда падать. Я собираюсь встать, наверстать упущенное и стать еще сильнее. Сейчас в мире происходит много более важных событий. Я хочу, чтобы все знали: что бы мы ни делали, мы делаем это с любовью и радостью. Спасибо всем, кто прислал сообщения в мою поддержку. Извините за беспокойство. Все будет хорошо. Мой шлем и рука спасли мне жизнь. Но травма не остановит меня. Я собираюсь своим катанием на скейтборде и серфинге раздвинуть границы возможностей для девочек. И, конечно, я планирую завоевать золото в Токио-2021».

Сильные слова от 12-летней девочки.

Кстати, Браун могла выступать вовсе не за Британию на этой Олимпиаде. Дело в том, что девочка родилась в Японии – в семье японки и британца, – а позже переехала в США,

«Ко мне обратились из Ассоциации скейтбординга Великобритании и сказали: «Никакого давления, просто езжай туда и получай удовольствие. Я поеду. Отдам все силы, покажу все, на что способна. Но самое главное – я буду наслаждаться эти выступлением, буду веселиться там. Именно поэтому я решила выступать за Англию».

Медали в дисциплине парк будут разыграны 4 августа. Девочка, которая еще год назад находилась на грани жизни и смерти, в этот день хочет выиграть золото Олимпиады. А вы говорите, что современные дети уже не те.